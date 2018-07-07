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السبت، 07 يوليه 2018 02:06 ص
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إغلاق طريق القطامية للقادم من التجمع الخامس بسبب تركيب بوابات حديدية

السبت، 07 يوليه 2018 01:00 ص
إغلاق طريق القطامية للقادم من التجمع الخامس بسبب تركيب بوابات حديدية إغلاق شارع - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال تركيب كمر البوابة الحديدية بشارع جمال عبد الناصر أمام مرتفعات القطامية، مما يستلزم غلق الطريق القادم من التجمع الخامس اتجاه الدائرى ،مع عدم اغلاق النفق المؤدى إلى الدائرى

 

ومن المقرر، أن تكون الأعمال ليلا 12.5 صباحا حتى 6 صباحا السبت 7/7/2018 و قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


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