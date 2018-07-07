إعدام 8 دواعش فى إيران لتورطهم فى الهجوم على مقر مجلس الشورى الإسلامى

كتب ــ أحمد علوى

أعدمت إيران 8 أشخاص من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى، بعد إدانتهم بالضلوع فى الهجوم على مقر مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى، ومرقد الإمام الخمینى فى 7 یونیو 2017.

وورد فى تقرير لمكتب المدعى العام والثورى فى طهران الیوم السبت، أن المتهمين الـ8 كانوا متورطین بشكل مباشر فى تنفيذ الهجوم المذكور الذى أسفر عن مقتل وإصابة الأبریاء، وفى تقدیم الدعم والتمویل والأسلحة للإرهابیین.

وتم إلقاء القبض على المدانين مباشرة بعد الهجوم الذى أسفر عن مقتل حوالى 20 شخصا وإصابة العشرات، وأدانتهم إيران بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى والتداول غير المشروع للسلاح والذخيرة، وفى 13 مايو الماضى، أصدر القضاء الإيرانى حكمه بإعدامهم.