إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بحدوث مشاجرة بمدينة وادى النطرون.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" "ع ح ع" 58 سنة فلاح، 32 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و"م" 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق، "ى" 34 سنة صاحب شركة مقاولات "أنجال الأول" مصابين بسحجات وكدمات بالجسم و"طرف ثانى"، "ع س إ" 33 سنة عاطل مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابه، "ص" 43 سنة صاحب شركة مقاولات، "م" 21 سنة طالب، "م" 38 سنة ربة منزل أشقاء الأول، "أ ع إ" 49 سنة فلاح، نجل عمهم، مصابين بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمين بذات الناحيه لخلافات بسبب لهو الأطفال، وقام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب بالعصى وإحداث الإصابات المشار إليها.

تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم وغادروها تحت الحراسه اللازمة عدا الأول من الطرف الثانى، وتم حجزه بها للعلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ماتقدم، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 832 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 192 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

كما تم ضبط "إ م أ" 42 سنة صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات، كائن بقرية خربتا مركز كوم حمادة لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضبط بحوزته 140 لتر سولار مدعم وضبط "س أ ك" 45 سنة صاحبة مخبز بلدى كائن قرية زاوية فريج مركز كوم حمادة لقيامهما بإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، بمقدار 15 جراما للرغيف الواحد، لتحقيق أرباح غير مشروعه من فارق الوزن، وضبط 100 رغيف خبز بلدى مدعم ناقص الوزن، وضبط "م ع ال" 47 سنة صاحب محطة وقود سيارات، كائنة بدائرة مركز شبراخيت، لقيامه بإيقاف المحطة الخاصة به عن العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية "م س ال" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات كائنه بدائرة مركز شبراخيت، لقيامة بعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول.