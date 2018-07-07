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إصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا – إسكندرية الزراعى

السبت، 07 يوليه 2018 11:08 ص
إصابة 7 فى حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا – إسكندرية الزراعى حادث تصادم -أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أصيب 7أشخاص بينهم إصابات خطيرة فى حادث تصادم سيارتين صباح اليوم السبت على طريق طنطا – اسكندرية الزراعى، وتم نقل المصابين بالإسعاف،  وحالتين بسيارات ملاكى لمستشفى طنطا الجامعى.
 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا – إسكندرية الزراعي.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف وخدمات تأمين الطريق، وتم نقل 7مصابين بالإسعاف، بينهم حالتين تم نقلهما بسيارات ملاكى لمستشفى طنطا الجامعى، وقام رجال المرور بتنظيم حركة السير على الطريق لمنع تكدس السيارات.

 

 

 

 


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