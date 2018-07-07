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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمنوفية

السبت، 07 يوليه 2018 09:36 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمنوفية مشاجرة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب 4 أشخاص من عائلتين بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على المصاهرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة أشمون بمشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "س.م.ف" نجار موبيليا مقيم دائرة المركز، مصاباً بكدمة بالرأس، وجرح قطعى بالفخذ الأيسر، غيبوبة تامة، لا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى طرف ثان زوج شقيقته "ر.ج.أ" كهربائى مقيم دائرة المركز مصابا بجرح بالصدر من الناحية اليسرى، وجرح شبه نافذ أسفل البطن، وجروح متفرقة بالجسم، لا يمكن استجوابه، وشقيقه "م" كهربائى، نجل عمهما "ب.ع.أ"، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وبسؤال والد الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بينهم بسبب المصاهرة وبمواجهة الثالث والرابع أنكرا ما نسب إليهما، وأضافا بقيام الأول والثانى بتعدى كل منهما على الآخر وإحداث إصابته لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
 
 
 
 
 
 
 

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