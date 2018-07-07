إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم عصير فاسد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى، عامل وابنة شقيقه وحفيده مصابين بـ" قئ مستمر وضيق فى حدقة العين وارتفاع ضغط الدم"، حيث تم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعى إثر تناولهم عصير منتهى الصلاحية .

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم، وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة العميد أحمد شمندى مامور مركز شرطة طما.

وأفادت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث المركز بوصول "محمد أ خ" 47 سنة عامل و "بسمة ح أ" 16 سنة طالبة ابنة شقيق الأول و"محمد ع ج" طالب حفيد الأول ويقيمون قاو غرب دائرة المركز مصابين بـ" قيئ مستمر وضيق بحدقة العين وارتفاع ضغط الدم "، وبسؤال شقيق المصاب أقر بتناول المصابين "عصير منتهي الصلاحية " مخزن بالمنزل، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 3327 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.