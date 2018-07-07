video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم عصير فاسد بسوهاج

السبت، 07 يوليه 2018 04:57 ص
إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم عقب تناولهم عصير فاسد بسوهاج حالات تسمم -ارشيفيه
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
استقبل مستشفى طما المركزى، عامل وابنة شقيقه وحفيده مصابين بـ" قئ مستمر وضيق فى حدقة العين وارتفاع ضغط الدم"، حيث تم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعى إثر تناولهم عصير منتهى الصلاحية .
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسمم، وعلى الفور انتقل لمكان الواقعة العميد أحمد شمندى مامور مركز شرطة طما.
 
وأفادت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم هيثم الدركونى رئيس مباحث المركز بوصول "محمد أ خ"  47 سنة عامل و "بسمة ح  أ" 16 سنة طالبة ابنة شقيق الأول و"محمد ع ج" طالب حفيد الأول ويقيمون قاو غرب دائرة المركز مصابين بـ" قيئ مستمر وضيق بحدقة العين وارتفاع ضغط الدم "، وبسؤال شقيق المصاب أقر بتناول المصابين "عصير منتهي الصلاحية " مخزن بالمنزل، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 3327 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة عامل وربة منزل بالتسمم لتناولهما سم فئران.. ومصرع طفل صدمته سيارة بالمنوفية

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

تسمم

طما

مستشفى طما المركزى




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة