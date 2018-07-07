إصابة 13 شخصا فى انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشو

رويترز

قالت أجهزة طوارئ فى الصومال إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، فى تفجير انتحاري بسيارة ملغومة على مقربة من القصر الرئاسى وانفجار آخر أمام مركز قريب للشرطة بالعاصمة مقديشو.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز اليوم السبت "فى المرحلة الأولى، نقلنا 13 مصابا من المنطقة المجاورة لموقع الانفجارين".