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السبت، 07 يوليه 2018 01:22 م
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إصابة 13 شخصا فى انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 07 يوليه 2018 12:42 م
إصابة 13 شخصا فى انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشو انفجار الصومال
رويترز
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قالت أجهزة طوارئ فى الصومال إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، فى تفجير انتحاري بسيارة ملغومة على مقربة من القصر الرئاسى وانفجار آخر أمام مركز قريب للشرطة بالعاصمة مقديشو.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لرويترز اليوم السبت "فى المرحلة الأولى، نقلنا 13 مصابا من المنطقة المجاورة لموقع الانفجارين".

وقال الرائد محمد حسين لرويترز إن الانفجار الأول، ونفذه انتحارى يقود سيارة ملغومة، وقع بالقرب من القصر الرئاسى بينما وقع الانفجار الثانى أمام المبنى التابع للشرطة.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى دخانا يتصاعد من عدة سيارات محترقة فى محيط الانفجارين.

وتنفذ حركة الشباب الإسلامية تفجيرات من حين لآخر في الصومال حيث تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية. لكنها لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن انفجارى اليوم السبت.

وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة التي يدعمها الغرب وطرد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتأسيس حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال حسين إن قوات الأمن أطلقت النار بعد الانفجار فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

 

 

 

 


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