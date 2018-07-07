إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب تلميذ وطفل بحالة تسمم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لتناولهما وجبة طعام فاسدة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون باستقبال مستشفى أشمون العام كل من " ز ع م ع " 8 سنوات تلميذ ، نجل عمه " أ ا م ع " 4 سنوات ومقيمان دائرة المركز مصابان بحالة تسمم ،وتم تحويلهما إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.

بالانتقال والفحص وسؤال والد الأول وعم الثانى " ع م ع " عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بتناول المصابان طعام فاسد أثناء تواجدهما رفقته بالحقل، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .