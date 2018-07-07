video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

السبت، 07 يوليه 2018 10:48 ص
إصابة طفلين بحالة تسمم لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
أصيب تلميذ وطفل بحالة تسمم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لتناولهما وجبة طعام فاسدة ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون باستقبال مستشفى أشمون العام كل من " ز ع م ع " 8 سنوات تلميذ ، نجل عمه  " أ ا م ع " 4 سنوات ومقيمان دائرة المركز مصابان بحالة تسمم ،وتم تحويلهما إلي مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم.
 
بالانتقال  والفحص وسؤال والد الأول وعم الثانى " ع م ع " عامل ومقيم بذات الناحية أفاد بتناول المصابان طعام فاسد أثناء تواجدهما رفقته بالحقل، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل لسقوطه فى بانيو أثناء لهوه بالمنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز أشمون




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة