إصابة طالب بكسر بالجمجمة صدمته سيارة أثناء عبور الطريق فى الدقهلية

أصيب طالب بالمرحلة الابتدائية بكسر فى قاعة الجمجمة بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبور لطريق محل الدمنة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من المستشفى الدولى بالمنصورة، بوصول "محمد ى ا ب" 11 سنة تلميذ مقيم بندر محلة دمنة مصاب بكسر بقاع الجمجمة .

بالانتقال وسؤال والده ياسر ا ب 45 عامل قرر حال عبور نجله الطريق اصطدمت به السيارة رقم د ع ا 4675 ملاكى قيادة السيد ا ع م 30 سنة عامل مما أدى لحدوث إصابة نجله.

تم ضبط قائد السيارة واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وجارى تحرى محضر بالواقعة.