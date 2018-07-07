إصابة شخصين فى حادثين على طريق الضبعة الجديد وقرية غزالة

مطروح - حسن مشالى

استقبل مستشفى الضبعة المركزى مصابين، بينهما طفل "عام ونصف" فى حادثين منفصلين على طريق الضبعة الجديد وقرية غزالة بالضبعة.

واستقبل المستشفى يحيى أحمد هريدي " 28 سنة" من القاهرة مصابًا، بجرح سطحى متهتك باليد اليسرى، مع اشتباه كسر بالرسغ الأيسر وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمى فى الاتجاه للقاهرة.

واستقبل مستشفى الضبعة أيضًا محمد حامد فؤاد "عام ونصف" من قرية غزالة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف نتيجة حادث اصطدام سيارة بالرصيف.