إصابة ثلاثة أشخاص بحروق فى انفجار أنبوبة بوتجاز بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

أصيب ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجة الأولي والثانية نتيجة انفجار أنبوبة بوتجاز بناحية مركز ميت غمر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر العام بوصول 3 حالات مصابين بحروق من الدرجة الاولي والثانية والثالثة.

وانتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة كل من : مها الصديق ، و حماده محمد صالح ، و ليلي محمد علي ، وذلك نتيجة انفجار أنبوبة غاز ، بسبب حدوث تسريب ، وعلى الفور قام اطباء المستشفي بعمل الاسعافات اللازمة لهم ، وجاري تحرير محضر بالواقعة.