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السبت، 07 يوليه 2018 08:53 م
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إصابة ثلاثة أشخاص بحروق فى انفجار أنبوبة بوتجاز بميت غمر

السبت، 07 يوليه 2018 07:50 م
إصابة ثلاثة أشخاص بحروق فى انفجار أنبوبة بوتجاز بميت غمر حريق -ارشيفيه
الدقهلية شريف الديب
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أصيب ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجة الأولي والثانية نتيجة انفجار أنبوبة بوتجاز بناحية مركز ميت غمر. 
 
تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر العام بوصول 3 حالات  مصابين بحروق من الدرجة الاولي والثانية والثالثة.
 
وانتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة كل من : مها الصديق ، و حماده محمد صالح ، و ليلي محمد علي ، وذلك نتيجة انفجار أنبوبة غاز ، بسبب حدوث تسريب ، وعلى الفور قام اطباء المستشفي بعمل الاسعافات اللازمة لهم ، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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