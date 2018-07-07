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والإقرار بدور الانعقاد الرابع..

"إسكان البرلمان": الانتهاء من مناقشة تعديلات "البناء الموحد" خلال أيام

السبت، 07 يوليه 2018 12:07 ص
"إسكان البرلمان": الانتهاء من مناقشة تعديلات "البناء الموحد" خلال أيام لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

 

وأوضح المغازى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة يتبقى لها مناقشة الأبواب المتعلقة بكل من التنسيق الحضارى والجزء المتعلق بالتخطيط العمرانى، بالإضافة للمخالفات، وذلك فى حضور ممثلين عن الحكومة لوضع الخطوط العريضة بشأن اشتراطات البناء الجديدة ومنع البناء المخالف على مستوى الجمهورية.

 

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات ستصبح جاهزة للعرض على البرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل، ومن ثمَّ سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، خاصة أن التصالح وتعديلات البناء متلازمان ولابد من إقرارهما معًا للحفاظ على الثروة السكانية فى مصر.


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