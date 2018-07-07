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إدارة ترامب لم تعثر على آباء 38 طفلا مهاجرا تحت الـ5 سنوات بعد فصلهم

السبت، 07 يوليه 2018 01:44 م
إدارة ترامب لم تعثر على آباء 38 طفلا مهاجرا تحت الـ5 سنوات بعد فصلهم ترامب والمهاجرين
كتبت: إنجى مجدى
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ذكر موقع ديلى بيست، الأمريكى، أن 38 طفل تحت الخمس سنوات، ممن تم فصلهم عن عائلاتهم خلال عبورهم الحدود الأمريكية المكسيكية كمهاجرين غير شرعيين، لم يتم العثور على آبائهم حتى الآن.

وأوضح الموقع الإخبارى، السبت، بحسب محامون فى الحكومة أبلغوا القاضية دانا سابرو بمحكمة جنوب كاليفورنيا، أن الحكومة لم تعثر على آباء 38 طفل تحت سن الخامسة، بعد تراجع الإدارة الأمريكية عن سياسة فصل الأطفال عن ذويهم وإعادة مئات الأطفال، الذين تم إداعهم فى ملاجئ، إلى آبائهم.

وأضاف أن 19 طفلا لديهم أباء تم ترحيلهم، بينما 19 أخرين تم إطلاق سراح آبائهم داخل الولايات المتحدة. وفرضت محكمة أمريكية على الحكومة فى الولايات المتحدة موعد نهائى لإعادة 100 طفل تحت سن الخامسة لأبائهم بحلول 10 يوليو. بينما يقول محامون أن نصف أولئك فقط سيتمكنون من إعادتهم لعائلاتهم بحلول الموعد النهائى.

ووافقت القاضية سابراو بتمديد الموعد النهائى إذا قدمت الحكومة الأمريكية قائمة تشمل تفاصيل عن حالة كل طفل ووالديه بحلول صباح الأثنين 9 يوليو.

 

 


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