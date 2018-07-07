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إخلاء فندق منتخب السويد عقب انذار خاطئ بوجود حريق

السبت، 07 يوليه 2018 12:08 م
إخلاء فندق منتخب السويد عقب انذار خاطئ بوجود حريق منتخب السويد
رويترز
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استيقظ لاعبو السويد بشكل اصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام انجلترا فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس انذار الحريق في الفندق الخاص بالفريق فى سمارا صباح اليوم السبت مما أدى لاخلائه.

واستيقظ لاعبو السويد من نومهم وخرجوا من غرفهم لكن ومن حسن الحظ، فان الانذار كان خاطئا وكان بوسعهم العودة لاستكمال نومهم وشحن طاقاتهم قبل أول مباراة لمنتخب البلاد فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم منذ عام 1994.

وقال ستافان شتيرنهولم المسؤول الإعلامى لمنتخب السويد لموقع فوتبولسكانالين على الانترنت "حدث هذا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا. كان انذارا خاطئا. كل اللاعبين على ما يرام".

وأمام لاعبي السويد بعض الوقت للنوم قبل مواجهة انجلترا الساعة 1700 بالتوقيت المحلى بينما ستلعب روسيا المستضيفة أمام كرواتيا في وقت لاحق اليوم في سوتشى.

 


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