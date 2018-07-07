إخلاء سبيل 3 أشخاص فى واقعة خطف طالب عقب التصالح

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل 3 أشخاص، فى واقعة اختطاف طالب ومساومة والده على دفع مبلغ 200 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه، بسبب خلافات مالية بينهما فى التجارة، عقب التصالح بينهم بسرايا النيابة.

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، أن المتهم الأول صالح. م " 53 سنة تاجر يعمل مع والد الضحية في التجارة منذ 15 سنة وحدث خلافات بينهما على مبلغ 200 ألف جنيه، قام على إثرها بخطف الشاب ومساومة شريكه على المبلغ.

كما أقر المتهمين الثاني والثالث،فى تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا يوم الواقعة الى منزل الضحية بمنطقة المنيل واستدرجوه بحجة حل خلاف بينهم وبين والده، وقاموا باختطافه داخل سيارة ملاكى رغمًا عنه واحتجازه داخل شقة بمنطقة جاردن سيتي ملك المتهم الأول.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص بينهم أحد المتعاملين مع والد الضحية، تم القبض على المتهم، وأرشد عن مكان الشاب المختطف، وتم تحريره من داخل شقة محتجز بها بمنطقة جاردن سيتي، وبإرشاده تم القبض على المهتمين المشتركين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق.