video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إجلاء نزلاء مستشفى الحسين.. ووكيل الأزهر يتابع السيطرة على الحريق

السبت، 07 يوليه 2018 03:46 م
إجلاء نزلاء مستشفى الحسين.. ووكيل الأزهر يتابع السيطرة على الحريق عباس شومان والمحرصاوى
كتب – لؤى على
إضافة تعليق
يواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر، كما يقومون بإخلاء نزلاء المستشفى بمشاركة رجال الإسعاف، حيث دفعت وزارة الصحة عددٍ من سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين. 
 
 
فيما وصل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لموقع المستشفى لمتابعة السيطرة على الحريق وإجلاء نزلاء المستشفى.
 
 
وكان حريق هائل اندلع فى 4 طوابق بمستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وأصيب العشرات من المرضى بحالات اختناق وسط أنباء بوقوع حالات وفاة، فيما دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أول صور لحريق مستشفى الحسين الجامعى

فيديو.. اندلاع حريق هائل فى مستشفى الحسين الجامعى.. والدفع بـ10 سيارات إطفاء

الحماية المدنية

الإسعاف

مستشفى الحسين

حريق مستشفى الحسين

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

غيث

تحقيق رسمى

لابد من تأمين صحى شامل - و التحقيق مع المسئولين بسبب الضرر الناتج عن الاهمال للمواطن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة