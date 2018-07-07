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السبت، 07 يوليه 2018 09:54 م
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أول سفير مقيم للسودان لدى ياوندى يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكاميرونى

السبت، 07 يوليه 2018 09:29 م
أول سفير مقيم للسودان لدى ياوندى يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكاميرونى رئيس جمهورية الكاميرون بول بيا
الخرطوم (أ ش أ)
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قدم السفير الزين إبراهيم حسين، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الكاميرون بول بيا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان، كأول سفير مقيم لها بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

وذكر موقع شبكة (الشروق) أن السفير نقل إلى الرئيس الكاميرونى تحيات الرئيس عمر البشير، وتأكيده على عمق الصلات التى تربط شعبى البلدين.

وتباحث سفير السودان الجديد مع الرئيس الكاميروني، حول أفضل السبل لتوطيد العلاقات الثنائية، وفقاً لرؤية قيادتى البلدين، خدمةً لشعبيهما، وتوطيداً لدعائم السلام والتفاهم والتضامن الإفريقي، والنهوض بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

 


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