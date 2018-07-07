أوكرانيا: 30 حالة قصف على مواقع فى دونباس أمس

أعلن ممثلو عملية القوات الموحدة فى أوكرانيا، اليوم السبت، عن توثيق 30 حالة قصف لمواقعهم فى دونباس، خلال خلال يوم أمس الجمعة. وجاء فى بيان المكتب الصحفى للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيس بوك"، خلال الـ24 ساعة الماضية: " انتهكت الميليشيا[ وحدات الدفاع الشعبي] الهدنة 30 مرة".

إلا أن البيان أكد فى الوقت نفسه عدم وجود خسائر بين القوات الأوكرانية. قد أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك و لوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

وتبحث مسألة تسوية الوضع فى إقليم دونباس، فى إطار عمل مجموعة الاتصالات، التى تعقد اجتماعاتها فى مينسك، والتى وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.