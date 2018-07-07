video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوروبا تخصص 106 ملايين دولار لتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية بشمال أفريقيا

السبت، 07 يوليه 2018 12:27 م
أوروبا تخصص 106 ملايين دولار لتمويل مكافحة الهجرة غير الشرعية بشمال أفريقيا المفوضية الأوروبية - أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قالت المفوضية الأوروبية صباح اليوم السبت، بأنها قد وافقت على تقديم دعم مالى يصل إلى نحو 90 مليون يورو، أى نحو 106 ملايين دولار أمريكى، وذلك من أجل تمويل عدة برامج تعمل على معالجة وإدارة قضية الهجرة الغير شرعية واللجوء وإدارة الحدود بين شمال أفريقيا وبين أوروبا.

 

وقالت وسائل إعلامية أوروبية، فى تعليقات على هذا القرار، بأن قادة الاتحاد الأوروبى وافقوا فى اجتماعاتهم الأخيرة على ضرورة أن يتم التركيز على وقف الهجرة فى بلدان المنشأ والعبور، وذلك كمحاولة من قادة أوروبا للسيطرة على تدفق المهاجرين المستمر إلى دول الاتحاد الأوروبى فى الفترة الماضية.

 

ويذكر أن قضية الهجرة تعد الآن قضية حساسة سياسا فى أوروبا، حيث شهدت عدة دول أوروبية خلافات طاحنة بين الحكومات والأحزاب المعارضة بسبب قضية الهجرة، بل وصل الأمر إلى خلافات داخل نفس الاتئلاف كما حدث فى ألمانيا بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبين حليفها وزير الداخلية هوريست زيهوفر.

 

وبحسب ما ذكرته فيديريكا موجيريني المنسقة العليا للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى والتى قالت: "نحن نرغب فى أن تقوم البرامج الجديدة التى سيتم تمويلها فى منع تدفق المهاجرين إلى هنا، ولكن بطريقة إنسانية، والهدف الحقيقى من وراء هذه البرامج هو مساعدة المهاجرين ومحاربة المتاجرين والمهربين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية: ألمانيا تسعى للاستفادة من خبرة مصر فى الهجرة غير الشرعية

سامح شكرى يبحث مع وزير الداخلية الألمانى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

اوروبا

المفوضية الاوروبية

الغير شرعية

اخبار العالم

اخبار اوروبا




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة