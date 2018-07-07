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أنور قرقاش: أموال قطر أنهت بطالة مرتزقة الغرب وتميم تجاهل رغبة شعبه فى حل الأزمة

السبت، 07 يوليه 2018 01:54 م
أنور قرقاش: أموال قطر أنهت بطالة مرتزقة الغرب وتميم تجاهل رغبة شعبه فى حل الأزمة أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، إن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة المواطن فى فك الأزمة، مضيفا أن مرحلة السفر حول العالم واستجداء الدول لم تجُد.  

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"مرحلة السفر حول العالم واستجداء الدول لم تجُد، ومرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، ومرحلة الشكوى بالمنظمات في طريقها للفشل، والمواطن القطري يدرك أن حكومته بتصرفاتها تعمّق حفرتها وتوسّعَها".

وأضاف :"التوجه المرتبك أخطأ الهدف وأفاد مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في الغرب، وساعد في خفض البطالة عند المرتزقة، واستمر في تمويل التطرّف، ويبقى أن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة المواطن في فك الأزمة".

وتابع :"السياسة القطرية الانتهازية الخارجية تكررت في الداخل، فكيف تستوي شعارات "نحن الآن أفضل" و "أبشروا بالخير والعزّ"، مع استجداء ومظلومية واعتماد على المرتزقة لا يليق بقطر وأهلها، الشعوب أذكى من هذا التلاعب".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

 

 


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