video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يصل إلى الصين فى زيارة رسمية

السبت، 07 يوليه 2018 07:08 م
أمير الكويت يصل إلى الصين فى زيارة رسمية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم السبت، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى إلى الصين، فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس الصينى شئ جين بينج.

وسيستهل أمير الكويت زيارته إلى الصين، بإجراء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني، يستعرض خلالها الجانبان العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأوجه التعاون فى مختلف المجالات، لا سيما فى المجالين الاقتصادى والتجارى.

كما ستشهد الزيارة، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، تشمل العديد من المجالات الحيوية، خاصة فى مجالات التجارة، والطاقة، والمال، إضافة إلى مشروع (الحزام والطريق)، فى إطار رؤية (الكويت 2035)، وتحويل الكويت إلى مركز مالى واقتصادى عالمى.

وسيشارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته لبكين فى أعمال الاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى - العربى، الذى ستبدأ فعالياته فى العاصمة بكين يوم 10 يوليو الجاري؛ حيث سيلقى كلمة خلال المنتدى عن العلاقات التجارية العربية - الصينية.

يشار إلى أن الزيارة الأولى لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى بكين، كانت فى 10 مايو 2009، وتم خلالها توقيع اتفاقية لإقامة مصفاة لتكرير النفط فى الصين، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية فى مجالات التعليم، والطاقة، والبنى التحتية، والرياضة وحماية البيئة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية الكويتية تنفى ما تم تداوله عن منع دخول عدد من المحامين البريطانيين

الكويت تسلم تعهداتها الإنسانية الخاصة باليمن للمنظمات الدولية الأسبوع الجارى

الكويت

الصين

اخبار الكويت

اخبار الصين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة