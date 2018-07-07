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أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة

السبت، 07 يوليه 2018 09:58 ص
أمن الجيزة يواصل حملاته لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، وأسفرت حملة عن ضبط 22 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 145 حكما قضائيا.
 
كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، عن إزالة 470 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. 
 
وحرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 52 قضية تموينية، ضبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم أسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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