أسعار النفط اليوم السبت 7-7-2018

كتب : أحمد أبو حجر

استقرت اسعار النفط اليوم السبت 7-7-2018، حيث سجل خام القياس العالمى مزيج برنت 77.11 دولار للبرميل وسجل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 73.80 دولار للبرميل.



وعلى مدار الأسبوع تراجع الخام الأمريكي حوالي 0.5 %رغم أنه سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، وأنهي برنت الأسبوع على خسارة حوالي 3 %.

وقال متعاملون إن صعود الخام الأمريكي في جلسة الجمعة يرجع إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة بعد أن هبط حوالي 2 % في جلسة الخميس عندما تعرض لضغوط من بيانات أظهرت زيادة غير متوقعة قدرها 1.3 مليون برميل فى المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضى.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، زاد بمقدار خمسة حفارات في الأسبوع المنتهى فى السادس من يوليو ، ليصل إلى 863 بزيادة قدرها 100 حفار عن العام الماضي.

وزير النفط الإيرانى يتهم ترامب بإهانة أوبك



و اتهم وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بإهانة منظمة أوبك عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار مضيفا أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني لم يتغير نتيجة الضغوط الأمريكية. و اتهم وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بإهانة منظمة أوبك عندما أمرها بزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار مضيفا أن مستوى الإنتاج والتصدير الإيراني لم يتغير نتيجة الضغوط الأمريكية.

واتهم ترامب المنظمة يوم الأربعاء بدفع أسعار الوقود للارتفاع وحث السعودية على ضخ المزيد من الخام إذا أرادت أن تواصل واشنطن حمايتها في مواجهة عدوتها إيران. وقال زنغنه فى مقابلة مع التلفزيون الإيرانى ”يبعث السيد ترامب برسالة جديدة كل يوم تشيع بلبلة في السوق... إن أوامر ترامب لأعضاء أوبك بزيادة الإنتاج إهانة كبيرة لهذه الحكومات والدول وتقوض استقرار السوق“. ووصف زنغنه التوتر بين طهران وواشنطن بأنه ”حرب تجارية“ قائلا إنه لم يتسبب في تغييرات على مستوى إنتاج وتصدير النفط الإيرانى، وتواجه إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية مما دفع بعض المشترين لإلغاء صفقاتهم. وأعلنت واشنطن في مايو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني قائلة إنها ستفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة فى إيران، وأوقفت كوريا الجنوبية كل شحنات النفط الإيرانية في يوليو تموز للمرة الأولى منذ ست سنوات تحت وطأة ضغوط أمريكية. ووعد الاتحاد الأوروبي، الذي كان يوما ما أكبر مستورد للنفط الإيراني، بمحاولة الحفاظ على بقاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 دون الولايات المتحدة من خلال الإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات، وعرض وزراء خارجية الأطراف الخمسة الباقية في الاتفاق حزمة إجراءات اقتصادية على إيران يوم الجمعة للتعويض عن العقوبات الأمريكية لكن طهران قالت إن الحزمة لم تقدم ما يكفى. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن زنغنه قوله ”لم اطلع على الحزمة بنفسي... لكن زملاءنا في وزارة الخارجية الذين اطلعوا عليها لم يكونوا راضين عن تفاصيلها“، وهددت إيران بوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز ردا على المساعي الأمريكية لوقف مبيعات النفط الإيرانى.



