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السبت، 07 يوليه 2018 02:23 م
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أسعار الذهب اليوم السبت 7-7-2018 فى مصر

السبت، 07 يوليه 2018 02:16 م
أسعار الذهب اليوم السبت 7-7-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام السعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 7-7-2018 حيث سجل سعر أوقية الذهب العالمى 1254 دولارا.

 

وسجلت أسعار الذهب فى مصر:

  عيار 18 : 539 جنيها

 عيار 21 : 630 جنيها

 عيار 24 : 721 جنيها

 الجنيه الذهب : 5040 جنيها

 السعر العالمى: 1254 دولارا.


 

الذهب ملاذ استثمارى

ويتجه المستثمرون، إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى أمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى

 

وبالعودة إلى أسعار الذهب اليوم فى مصر نجد أن سوق الصاغة فى مصر، يتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك سعر أوقية الذهب إلى جانب عوامل العرض والطلب


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