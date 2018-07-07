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السبت، 07 يوليه 2018 02:44 م
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أردوغان يعلن حكومته الاثنين وسط مشاكل اقتصادية مزمنة

السبت، 07 يوليه 2018 02:22 م
أردوغان يعلن حكومته الاثنين وسط مشاكل اقتصادية مزمنة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة (رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه سيعلن تشكيلة حكومته يوم الاثنين، مؤكدا تعهده بالتصدى لما وصفها "بالمشكلات الهيكلية" فى اقتصاد البلاد.

وفى أول خطاب له بالبرلمان منذ انتخابه لفترة أخرى يوم 24 يونيو، قال أردوغان إن تركيا ستبدأ عهدا جديدا بعد أدائه القسم الرئاسى يوم الاثنين.

وخرج أردوغان منتصرا من أكبر تحد انتخابى واجهه على مدى 15 عاما مما منحه صلاحيات تنفيذية واسعة كان يسعى لها منذ وقت طويل ليحكم بذلك قبضته على السلطة فى البلد الذى يعيش فيه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.

وقال أردوغان لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم "كأول رئيس فى نظام الرئاسة التنفيذية الجديد سأعلن تشكيل حكومتى فى التاسعة من مساء الاثنين، إن شاء الله سنعقد أول اجتماع للحكومة يوم الجمعة".

ووفقا للتعديلات التى أجريت، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار أردوغان وزراءه وسيتولى تنظيم عمل الوزارات وكما يمكنه صرف موظفين من الخدمة دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وكان أردوغان قد قال أمس الجمعة إنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان.

وقال أردوغان فى خطابه اليوم السبت إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير فى المعاملات الجارية.

وقال "سنمضى ببلدنا إلى الأبعد بكثير بحل (تلك) المشكلات الهيكلية لاقتصادنا".

وحصل إردوغان على 52.5 فى المئة من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 42.5 %من الأصوات وحطم حليفه حزب الحركة القومية اليمينى التوقعات بحصوله على 11.1 فى المئة فى الانتخابات البرلمانية مما يعنى أن ائتلافهما سيحظى بأغلبية تشريعية.

وقال إردوغان "بالسلطة التى منحها إيانا النظام الرئاسى الجديد سنحقق نتائج أسرع وأقوى".

ويؤدى الأعضاء الجدد فى البرلمان التركى اليمين الدستورية اليوم السبت فى المجلس الجديد المؤلف من 600 مقعد.

 


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