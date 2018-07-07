أحمد موسى يكشف عن ثروة أردوغان منذ توليه رئاسة تركيا حتى الآن

كتب محمد شرقاوى

قال الإعلامى احمد موسى، أن عائلة رجب طيب أردوغان رئيس تركيا هربوا 700 مليون دولار من تركيا عن طريق تحويلها إلى مالطا، مضيفا أنه بعد تولى أردوغان الحكم حول لأبنائه 700 مليون دولار فى 2011، كما قام أيضا بتحويل مبلغ آخر يبلغ 900 مليون دولار.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى اليلد"، أن بلال نجل الرئيس التركى حصل على عوائد بلغت مليار و200 دولار من عوائد بيع النفط من تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدا أن ثروة عائلة أردوغان تقدر بـ 11 مليار دولار فى 2018.

وتابع موسى: "الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان قبل تولية رئاسة الدولة فى عام 2003 فقيرا ولا يملك أموال كثيرة، وكان عليه ديون تقدر بحوالى 200 ألف يورو، وبلغت ثروته فى عام 2018 إلى 11 مليار دولار فى البنوك والدول المختلفة، متسائلا من أين جاءت هذه الأموال؟".