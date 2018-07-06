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77%من القراء يستبعدون القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:04 ص
77%من القراء يستبعدون القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار.

واستبعد 77% من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، بينما توقع 17% من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


 

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الامية

الحكومة

تعليم الكبار




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