77%من القراء يستبعدون القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، استبعد غالبية القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار.

واستبعد 77% من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، بينما توقع 17% من القراء نجاح الحكومة فى القضاء على الأمية حال إلغاء هيئة تعليم الكبار، فى الوقت الذى أعرب فيه 6% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



