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الجمعة، 06 يوليه 2018 06:14 م
خالد صلاح
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"وول ستريت" تفتح مستقرة بعد بيانات قوية حول الوظائف

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:27 م
"وول ستريت" تفتح مستقرة بعد بيانات قوية حول الوظائف البورصة الأمريكية - أرشيفية
(رويترز)
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ساعدت بيانات أفضل من التوقعات لنمو الوظائف فى الولايات المتحدة خلال شهر يونيو على أن تفتح بورصة وول ستريت مستقرة اليوم الجمعة.

وهدأ ذلك بعض الشىء مخاوف المستثمرين القلقين من نشوب حروب تجارية بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، وردت الصين بالمثل.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.27 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 24352.47 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.07 نقطة، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 2737.68 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 9.50 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7595.93 نقطة.


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