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وزير النقل: انخفاض الحوادث بنسبة 25% بسبب تطوير شبكة الطرق

الجمعة، 06 يوليه 2018 12:00 ص
وزير النقل: انخفاض الحوادث بنسبة 25% بسبب تطوير شبكة الطرق وزير النقل هشام عرفات
كتب محمد شرقاوى
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قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الحوادث انخفضت بنسبة 25% خلال الـ4 سنوات الماضية، بسبب تطوير شبكة الطرق والمواصلات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم دائمًا بالسؤال عن تطوير الطرق، خاصة التى تشكل أولوية للمواطنين.

 

وأضاف وزير النقل، خلال حواره لبرنامج "مساء دريم" المذاع على فضائية "دريم"، أن الطريق الدائرى الإقليمى كان مخططًا له منذ 2002، وتم تأجيله لكثرة الصعوبات، مؤكدًا أن القوس الشمالى للدائرى الإقليمى كلف 8.9 مليار جنيه، مضيفًا أنه هدف القيادة السياسية من إنشاء المشروعات خدمة المواطنين وليس تحقيق إنجاز سياسى.

 

وأشار عرفات، إلى أن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن 80% من الحوادث فى مصر بسبب الخطأ البشرى، مضيفًا أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يقلل من حوادث الطرق بسبب التوجه إلى النقل النهرى والسكك الحديدية لنقل البضائع، موضحًا أن كلية الهندسة جامعة القاهرة أجرت اختبار قدرة التحميل لكبارى الدائرى الإقليمى.


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