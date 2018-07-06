وزير النقل: الفائدة الاقتصادية للدائرى الإقليمى 900 مليون جنيه سنويًا

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ترصف بعض الطرق بخرسانة خاصة والتى تخدم النقل الثقيل، مضيفًا أن الفائدة الاقتصادية من طريق الدائرى الإقليمى تتراوح من 850 لـ900 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أنه الطريق الدائرى سيكون به خدمات للسيارات كل 40 كيلو مترًا.

وأضاف وزير النقل، خلال حواره لبرنامج "مساء دريم" المذاع على فضائية "دريم"، أنه لم يتم دارسة مطالع ومنازل الدائرى القديم مما تسبب فى بعض المشاكل الفنية والتكدس، مضيفًا أنه تم تصميم الطريق الدائرى الإقليمى لتحمل أقصى حمولة للمركبات.

وأشار عرفات، إلى أن الحمولة على طريق الدائرى ستكون 60 طنًا، والحارة الثانية 40 طنًا والحالة الثالثة 20 طنًا، لتصل إلى 120 طنًا، ولابد من مراقبة الأحمال على الطريق لكى لا يتم اختراقها من المخالفين، مؤكدًا البدء فى تطبيق تحميل الغرامات على السيارات المخالفة لدعم صيانة الطرق.