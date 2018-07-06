وزير المالية: بدء طرح شركات حكومية بسوق المال قبل نهاية أغسطس

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنفذ بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مبينا أن الجزء الأصعب من البرنامج تم تنفيذه.

وأضاف محمد معيط، خلال حواره مع فضائية سكاى نيوز، أن هناك آليات محددة لخفض معدلات الدين العام ومعدلات عجز الموازنة فى الفترة المقبلة، مضيفا: "لدينا 420 مليار جنيه عجز الموازنة الحالى.. لكن نمتلك مصادر تمويل متعددة ونطرح أذون وسندات فى السوق المحلية سواء بالعملة المحلية أو بالأجنبية، ولدنيا ارتباطات مع مؤسسات دولية وبنوك عديدة، ولدينا برنامج أطروحات وسندات وطرحنا 4 مليارات دولار و2 مليار يورو، ولدينا خطة فى العام المالى 2018 – 2019 لطرح سندات سواء بالدولار أو بعملات أخرى لكن لم نحددها بعد".

وتوقع وزير المالية، أنه سيتم البدء فى طرح شركات حكومية فى سوق المال، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مضيفا: "هناك لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن ستنعقد قريبا وسيكون أمامها كل البدائل الممكنة فى اختيار الشركات التى ستطرح وستعلنه على الرأى العام".