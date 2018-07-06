video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية: بدء طرح شركات حكومية بسوق المال قبل نهاية أغسطس

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:30 م
وزير المالية: بدء طرح شركات حكومية بسوق المال قبل نهاية أغسطس محمد معيط وزير المالية
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنفذ بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مبينا أن الجزء الأصعب من البرنامج تم تنفيذه.

 

وأضاف محمد معيط، خلال حواره مع فضائية سكاى نيوز، أن هناك آليات محددة لخفض معدلات الدين العام ومعدلات عجز الموازنة فى الفترة المقبلة، مضيفا: "لدينا 420 مليار جنيه عجز الموازنة الحالى.. لكن نمتلك مصادر تمويل متعددة ونطرح أذون وسندات فى السوق المحلية سواء بالعملة المحلية أو بالأجنبية، ولدنيا ارتباطات مع مؤسسات دولية وبنوك عديدة، ولدينا برنامج أطروحات وسندات وطرحنا 4 مليارات دولار و2 مليار يورو، ولدينا خطة فى العام المالى 2018 – 2019 لطرح سندات سواء بالدولار أو بعملات أخرى لكن لم نحددها بعد".

 

وتوقع وزير المالية، أنه سيتم البدء فى طرح شركات حكومية فى سوق المال، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مضيفا: "هناك لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن ستنعقد قريبا وسيكون أمامها كل البدائل الممكنة فى اختيار الشركات التى ستطرح وستعلنه على الرأى العام".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

أهالى الشوبك الشرقى فى الصف يستغيثون من بيع وتعاطى المخدرات فى الشوارع

محمد معيط

وزير المالية

الحكومة المصرية

السندات الدولاريه

اخبار التليفزيون




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة