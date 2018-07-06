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خالد صلاح
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وزير الشئون الخارجية المجرى: ندعم نجاح مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:49 ص
وزير الشئون الخارجية المجرى: ندعم نجاح مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا وزير الخارجية سامح شكرى
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أكد ليفينت ماجيار وزير الدولة للشئون الخارجية والتجارة المجرى دعم بلاده لنجاح مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستعدادها لتقديم المساعدة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى الأساس المتين للتعاون الثنائى فى ضوء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمجر قبل الحرب العالمية الثانية وكانت هناك تبادلات تجارية بين البلدين فى العشرينيات من القرن الماضى.

وقال ماجيار - فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل مغادرته مصر اليوم الجمعة إنه أجرى خلال زيارته للقاهرة مباحثات مثمرة مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والشباب والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والرى والصناعة والتجارة، مشيرا إلى مشاركته رئاسة اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التى جاءت لمتابعة اللقاءات الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وأضاف أنه تم التوقيع على 6 مذكرات تفاهم تحدد إطار التعاون المستقبلى فى مجالات الزراعة والشباب وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار وإصدار شهادات الحلال لتصدير المنتجات المجرية لمصر فضلا عن البروتوكول الخاص بأعمال اللجنة المشتركة، مؤكدا وجود إمكانيات واعدة للتعاون فى مجالات الزراعة وتكنولوجيا المياه والرى وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال التصنيع.

وأشار ماجيار إلى أن مباحثاته فى القاهرة تطرقت إلى صفقة توريد 1300 عربة قطار للسكك الحديدية فى مصر بقيمة تتخطى مليار يورو، موضحا أن المفاوضات مع مصر فى المراحل النهائية، حيث تم قبول شروط التمويل من البنك المجرى ولكن لم يتم الانتهاء من الاتفاق التجارى. مضيفا أن الجانب المصرى يطلب تفاصيل العرض النهائى من الكونسورتيوم المجرى الروسى الذى سوف يتقدم به فى غضون الأيام المقبلة لتنفيذ هذا المشروع الذى سوف يكون أهم اتفاق بين البلدين.

وتابع :"نحتاج إلى بذل الجهود لتحديد المجالات التى يمكن أن نتعاون فيها، وأن نجلب الخدمات والمعرفة ورأس المال المجرى خاصة أن مصر تعتزم إقامة أكثر من 6 ألآف متر مربع من الصوبات الزراعية". مضيفا أنه سوف يتم إرسال وفود مجرية إلى مصر فى الشهور المقبلة لبحث التعاون مع الشركاء المصريين، لافتا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 300 مليون دولار العام الماضى، بزيادة تقدر بنسبة 50 فى المائة.
وردا على سؤال حول الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، أكد ماجيار أن بلاده تولى اهتماما بدعم مصر لاستمرار نجاحها بتبنيها المسار الصحيح فى النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقرار فى الداخل والخارج ، ونقدر أداء مصر والدول الشريكة الأخرى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى احتواء أزمة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2015.

ونوه بأن السائحين المجريين بدأوا العودة لقضاء إجازاتهم فى مصر وعددهم يبلغ حاليا نحو 10 ألاف سائح وأعدادهم تزداد بشكل تدريجى، مؤكدا أن بلاده لم تصدر تحذيرات فى أى وقت لمنع مواطنيها من زيارة مصر.


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