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وزير الزراعة يلغى مزاد بيع أرض لمدرسة بأسيوط

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:45 م
وزير الزراعة يلغى مزاد بيع أرض لمدرسة بأسيوط الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقف مزاد بيع أرض لبناء مدرسة ثانوية زراعية بأسيوط، لحين عرض الموضوع على اللجنة الوزارية المختصة للنظر فى جدوى طرح أراضى الإصلاح الزراعى بالمزاد العلنى، نظرا لأن المساحات المتاحة حاليا للمشروعات العامة أصبحت محدودة ما يقتضى التريث فى عملية البيع.
 
ومن ناحيته أكد الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن جلسة المزاد سوف تعقد فى موعدها بعد غد الأحد، وذلك بقاعة النادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة عين الصيرة بالنسبة للأراضى الأخرى التى أعلنت عنها الهيئة، ما عدا قطعة الأرض التى قرر الوزير وقف بيعها بمحافظة أسيوط.
 
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كانت قد أعلنت عن طرح قطع أراضى للبيع بالمزاد العلنى فى خمس محافطات.

 


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