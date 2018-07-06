وزير الخارجية الليبى يؤكد حرص بلاده على استعادة حجم التبادل التجارى مع تونس

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد الطاهر سيالة حرص بلاده على استعادة حجم التبادل التجارى مع تونس الذى كان يفوق مليارى دينار قبل 2011، بما يمكن من الحد من مظاهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية، معلنا أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسى على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية مقابل مشتقات الطاقة الليبية.

وأكد وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى حرص تونس على مساعدة الشعب الليبى فى استعادة أمنه واستقراره والتوصل إلى حلّ سياسى توافقى شامل للأزمة فى هذا البلد الشقيق، تفعيلا لمبادرة الرئاسة التونسية، ولنتائج الاجتماع الوزارى الثلاثى المنعقد بالجزائر فى 21 مايو الماضي، ومخرجات اجتماع باريس.

جاء ذلك خلال اعمال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية على المستوى الوزاري، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد الطاهر سيالة، فى إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المزمع عقدها قبل نهاية العام الجارى تحت إشراف رئيسى حكومتى البلدين.

وخلصت اللجنة المشتركة إلى توصيات تهدف إلى دفع التعاون الثنائى فى مجالات مختلفة، وبخصوص ملف الصحفيين سفيان شورابى ونذير القطارى المختفيين بليبيا ، أكد الجهيناوى أنه اتفق مع نظيره الليبى على إيفاد لجنة من المصالح المختصة التونسية الى طرابلس للاجتماع بنظيراتها الليبية وبحث ما توفر من معلومات بخصوصهما.

وعلى صعيد آخر ، قال خميس الجهيناوى إنه تم الاتفاق مع الجانب الليبى على الانتهاء من دفع مستحقات المصحات التونسية لدى ليبيا قبل نهاية 2018.