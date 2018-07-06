وزير التنمية المحلية: أجهزة الدولة نفذت 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات

كتب محمود عثمان

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات، مضيفاً :"نحن بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجة العاشرة."

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الازالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين، وطالب الوزير من سكرتيرى العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب.

وشدد اللواء شعراوى على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى.

وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة، مؤكداً على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى لبعض الحالات، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم إزالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدى عليها مرة أخرى، مطالباً بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه لمتابعتها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وسرعة إزالة أي تعديات عليها .

وتم خلال الإجتماع بحث مشكلة القمامة بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ، حيث أكد اللواء محمود شعراوي أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة القمامة بكافة المحافظات لحين الإنتهاء من المنظومة الجديدة ، وأشار الوزير إلي أهمية تغيير الشكل الموجود حالياً في بعض الشوارع وإعادة الوجه والصورة الحضارية لمصر.

وقال اللواء شعراوى ان الوزارة والوزارات المعنية بالحكومة لن تغض الطرف من جديد عن مشكلة القمامة لإيجاد حلول سريعة لها وتغيير الواقع الحالي .

وأشار الوزير إلى عدد من تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً وضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين بصفة يومية ومتابعة وسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وتذليل معوقات تنفيذ خطط الجهات المركزية ، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة .

كما تم خلال الإجتماع استعراض مجموعة من التجارب الناجحة لبعض المحافظات والمشكلات والمعوقات التى تواجه البعض لوضع حلول للتغلب عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة ، وبحث عدد من المقترحات الخاصة بتعديل المنظومة المطبقة حالياً فى النظافة فى المدن والقرى .

كما استعرض الوزير أهم ملامح مسابقة النظافة بين محافظات الجمهورية والتى تعتزم وزارة التنمية المحلية إطلاقها خلال الشهر الجارى بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة .

كما تم بحث الاحتياجات العاجلة لكل محافظة لتحقيق إنجاز خلال أقل من 3 شهور ليشعر المواطن بها ، حيث شدد الوزير على ضرورة وجود إرادة حقيقية بكل محافظة لتغيير الصورة الحالية لمستوى النظافة فى الشوارع ، مع تشجيع الشباب لإطلاق مشروعات فى مجال النظافة بإنشاء شركات صغيرة ، وأكد اللواء محمود شعراوى على إستعداد الوزارة بتوفير قروض ميسرة عبر صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " .

و بحث الإجتماع إجراءات تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والثابتة ( عربات الطعام ) خاصة فى إطار اهتمام الرئيس السيسى بتوفير مشروعات للشباب ، وتوجيهاته بدعم صندوق تحيا مصر للمشروعات لتوفير فرص عمل .

وطالب الوزير من سكرتير العموم بالمحافظات بالتوسع فى هذا المشروع وتوفير أراضى مرفقة تصلح لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأشار الى إستعداد صندوق تحيا مصر توفير التمويل المالى اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بفائدة مخفضة مع توفير المنح التدريبية والفنية لهم .

كما إستعرض الوزير آخر المستجدات فى برنامج " مشروعك " والذى وفر 6.4 مليار جنيه قروض للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 68 ألف فرصة عمل ، مشدداً على ضرورة التسويق للمشروع و الوصول إلى المستهدف بنهاية العام الحالى والوصول إلى قروض تصل 10 مليار جنيه إضافة الى مساعدة الشباب فى تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً .

كما تم إستعراض جهود الوزارة لتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية للمحافظات وعمل بريد إلكترونى مؤمن لكافة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات وذلك لسرعة التواصل والإنجاز وإعداد خرائط إلكترونية لكل محافظة ، موضح عليها أملاك الدولة وجهة الولاية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية ، مع تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحافظات والتنسيق مع مركز سقارة للتنمية المحلية فى هذا الشأن ، وطالب الوزير بإستخدام تقنيات الفيديو كونفراس لتدريب أعداد أكبر من العاملين بالمحافظات .

وطالب وزير التنمية المحلية بتعظيم دور قطاع التفتيش فى جميع المحافظات بإعتباره ذراع أساسية لمكافحة الفساد بالمحليات ، مؤكداً قيام القطاع بتنفيذ حملات تفتيش معلنة لكل محافظة على مدار العام إضافة الي الحملات التفتيشية المفاجئة والحملات الخاصة بفحص الشكاوى ومتابعة حلها ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات .

وأشار الوزير الى نجاح الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لضبط منظومة تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات ، وطالب الوزير من سكرتيري العموم إستخدام كافة الاليات المتاحة بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والسيطرة عليها للتخفيف على المواطنين .

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة بالمحافظات وبدء إجراءات الطرح والترسية تجنباً لحدوث أى تأخير.