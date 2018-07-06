وزير الإعلام اليمنى: المليشيا الحوثية تمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد اليمنيين

إيمان حنا

قال الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، إن الميليشيا الحوثية الإيرانية اعتقلت الشيخ عمار خميس أحد مشايخ محافظة المحويت، وذلك بعد رفضه التحشيد لجبهات الحوثيين بمحافظة الحديدة.

تأضاف الإريانى أن المليشيا الحوثية تمارس أبشع انواع القمع والإرهاب ضد اليمنيين ولا تترك لهم خيار إلا الموت فى الجبهات أو الموت فى سجون هذه المليشيا.

ومن جهة أخرى جدد الإريانى التأكيد على التزام الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بالحرص لأقصى درجة على حياة اليمنيين وتوفير ممرات آمنة للراغبين فى النزوح من مناطق سيطرة الميليشيا الإيرانية.