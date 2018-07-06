video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اليمنى: المليشيا الحوثية تمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد اليمنيين

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:56 م
وزير الإعلام اليمنى: المليشيا الحوثية تمارس أبشع أنواع الإرهاب ضد اليمنيين الدكتور معمر الاريانى
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال الدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، إن الميليشيا الحوثية الإيرانية اعتقلت الشيخ عمار خميس أحد مشايخ محافظة المحويت، وذلك بعد رفضه التحشيد لجبهات الحوثيين  بمحافظة الحديدة.

تأضاف الإريانى أن المليشيا الحوثية تمارس أبشع انواع القمع والإرهاب ضد اليمنيين ولا تترك لهم خيار إلا الموت فى الجبهات أو الموت فى سجون هذه المليشيا.

 

ومن جهة أخرى جدد الإريانى التأكيد على التزام الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بالحرص لأقصى درجة على حياة اليمنيين وتوفير ممرات آمنة للراغبين فى النزوح من مناطق سيطرة الميليشيا الإيرانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليمن: ماضون نحو استعادة السيطرة على الدولة وبسط نفوذها

صور.. وزير الإعلام اليمنى وسفير اليمن بالقاهرة ووفد السفارة يزورون اليوم السابع

وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين

وزير الاعلام اليمنى

اليمن

الحوثيين

ميلشيا الحوثى

اليمنيين




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة