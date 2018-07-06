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وزيرة السياحة تعقد عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع كبرى الصحف العالمية

الجمعة، 06 يوليه 2018 05:16 م
وزيرة السياحة تعقد عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع كبرى الصحف العالمية وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
القاهرة (أ ش أ)
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع كبريات الصحف العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى معرض الآثار المصرية "الكنوز الذهبية للفراعنة"، والذى تنظمه وزارة الاثار مع مؤسسة جريمالدى فورم بموناكو، ويفتتحه مساء اليوم الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، و يستمر خلال الفترة من 7 يوليو الجارى وحتى 7 سبتمبر 2018.

والتقت الوزيرة صحيفة موناكو الأسبوعية "Monaco Hebdo"، وصحيفتى صباح موناكو وصباح نيس، كما أجرت مقابلة تليفزيونية مع التليفزيون الرسمى لإمارة موناكو، وأعربت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاءات عن شكرها للدكتور خالد العنانى وزير الاثار للجهود التى يبذلها للترويج للسياحة المصرية من خلال إقامة المعارض الخارجية للآثار المصرية مشيرة الى أهمية هذه المعارض حيث أنها أفضل وسيلة للترويج للحضارة المصرية القديمة، فهى بمثابة دعوة للعالم لزيارة مصر حيث انها تقدم لمحة للكنوز التى سيجدها السائح عند زيارته لها.

و تحدثت الوزيرة عن أهمية السياحة ودعمها للاقتصاد القومي، وأشارت الى أهمية السوق الأوروبى كواحد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر، وقالت أن السوق الألمانى يأتى على رأس هذه الاسواق، لافتة الى اهتمام وزارة السياحة باستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي، كما استعرضت الوزيرة المؤشرات الإيجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول من 2018.

يذكر أن وزارة السياحة تشارك فى معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" بإمارة موناكو، حيث ستقيم الوزارة جناحا على هامش المعرض للترويج للمقصد المصرى لمدة ٦٥ يوما، كما يظهر شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى "Egypt where it all begins (مصر بداية الحكاية) فى الملصقات واللافتات (banners) الخاصة بالمعرض، وذلك بناء على الاتفاق الذى قام به وزير الاثار الدكتور خالد العنانى مع الجهة المنظمة للمعرض ، يأتى هذا فى إطار التنسيق الدائم بين وزاراتى السياحة والآثار فى كافة المجالات، وتوجه وزارة السياحة للتعاون مع وزارة الاثار فى المعارض الخارجية للآثار المصرية.

 


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