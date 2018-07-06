وزيرة الدفاع الإيطالية: لن نشترى مقاتلات "إف 35" أضافية

(أ ف ب)

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا الجمعة، أن إيطاليا لن تشترى أى طائرة "إف-35 إضافية"، وهى نوع المقاتلات التى من المفترض أن تجهّز البحرية الإيطالية وقد طلبت إيطاليا 90 منها.

وقالت ترينتا فى مقابلة تلفزيونية: "لن نشترى أى (طائرة) إف-35 اضافية، ونحن بصدد دراسة كل الامكانيات لنفهم ما إذا كانت مصلحتنا من الناحية الاقتصادية، خفض هذا البرنامج أو الحفاظ" عليه.

وأضافت الوزيرة القريبة من حركة خمس نجوم "إذا قررت خفض البرنامج، سيكون علينا دفع غرامات باهظة، كما أن هناك أيضا حول إف-35، تداعيات كبيرة فى مجال التكنولوجيا والأبحاث والاستخدام".

وتسلمت البحرية الايطالية فى يناير طائرتها الحربية "اف-35" الأولى من أصل 90 كانت قد طلبت شراءها من مجموعة "لوكهيد مارتن" الأمريكية الدفاعية لاستبدال أسطولها الحالى (المؤلف من مقاتلات بانافيا تورنيدو و"ايه ام اكس" و"ايه في-بى ايت هارير)".

ومن المفترض تجميع كامل الطائرات المطلوبة فى وحدة إنتاج كاميرى فى شمال إيطاليا.

ويتمّ تصميم الـ "إف-35"، التى تعتبر الولايات المتحدة مصنّعها الرئيسي، بالتنسيق مع ثمانى دول أخرى هى المملكة المتحدة وهولندا وكندا والدنمارك والنروج وأستراليا وتركيا وإيطاليا.

من ناحية آخرى قال تقرير أُعد بطلب من الأمم المتحدة إن دول غرب البلقان وعلى رأسها صربيا صدرت أسلحة وذخائر وعتادا بقيمة تتجاوز 500 مليون يورو (585.30 مليون دولار) في عام 2016.