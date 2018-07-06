واشنطن تعلن فرض عقوبات على مسؤولين فى نيكاراجوا

(أ ش أ)

ذكرت شبكة "سى إن إن" أن الحكومة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة، على 3 أشخاص من نيكاراجوا على صلة بأحداث العنف والفساد القائمة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي، لم تذكر اسمه، قوله: "ما تم القيام به اليوم يتعلق بالأنشطة المروعة التى نراها فى نيكاراجوا"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة الأمريكية قلقة بشكل كبير حول الأزمة الجارية فى نيكاراجوا والعنف الذى ترتكبه قوات الأمن ضد المتظاهرين".

وأوضحت الشبكة أن العقوبات الأمريكية المعلنة اليوم تشمل "فرانسيسكو خافيير دياز مادريز" وهو مفوض بجهاز الشرطة الوطنية بنيكاراجوا وتتهمه واشنطن بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون.

كما شملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية "فيديل أنطونيو مورينو بريونيس" والذى تعتقد السلطات الأمريكية أنه أدار أعمال عنف ارتكبتها جماعات مسلحة موالية للحكومة.

أما الشخص الثالث فهو "خوسيه فرانسيسكو لوبيز سينتينو" ويعمل مسؤولاً بالنفط وُجهت إليه تهم استغلال منصبه لصالحه ولصالح عائلته عن طريق الفوز بعقود حكومية.

يشار إلى أن الاحتجاجات الدامية قد اندلعت فى نيكاراجوا منذ منتصف شهر أبريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن والجماعات الموالية للحكومة.