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نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات تختتم عملها الثلاثاء المقبل

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:29 م
نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات تختتم عملها الثلاثاء المقبل د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قاربت كنترولات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لكراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة، حيث من المقرر أن تختتم الكنترولات عملها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من الشهر الجارى.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018.

وعن نتيجة الثانوية العامة 2018، قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، إن الوزارة لم تحدد موعد إعلان النتيجة، حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الكنترولات ما زالت تنتهى من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومن الصعب إعلان أى موعد يخص اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018.

وأكد أن هناك مواعيد ولا نريد أن نستعجل الكنترولات حتى تتمكن من إنهاء عملها بشكل دقيق، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، من المقرر له منتصف الشهر الجارى.

كانت مصادر بالوزارة، قد أشارت إلى أنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من تحديد الأوائل يوم 14 يوليو الجارى على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2018 يوم 15 يوليو.

 


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