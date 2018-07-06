نتائج طلاب الثانوية العامة 2018.. "التعليم": تحديد الشرائح عقب انتهاء أعمال التصحيح

كتب محمود طه حسين

تعمل كنترولات الثانوية العامة على مدار الساعة؛ لإنهاء تصحيح وتقدير درجات طلاب الثانوية العامة، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن نتائج طلاب الثانوية العامة 2018 ستكون مرتفعة هذا العام بشكل ملحوظ لعدة أسباب، أهمها عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات وأيضا ارتفاع نسب النجاح بشكل كبير عن العام الماضى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن نتائج الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 2018 سوف يتم تحديد الشرائح فيها عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن شرائح المجاميع هى من تحدد مدى ارتفاع نسب النجاح من عدمه، مؤكدة أن هناك تعليمات بضرورة بالدقة فى اعمال التصحيح حتى يحصل كل طالب على حقه فى نتائج امتحانات الثانوية العامة 2018.

وأشارت المصادر إلى أن الكنترولات تتابع من قبل الوزارة بشكل كبير وقيادات الثانوية العامة للإطمئنان على سير التصحيح ونتائج طلاب الثانوية العامة 2018.