موجز أخبار6.. الرئيس يأمر بإطلاق أولى مراحل المشروع القومى للتأمين الصحى

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يأمر بإطلاق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل .

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الرئيس يأمر بإطلاق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى والذى يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمنى محدد

كأس العالم 2018.. فرنسا تنتظر الفائز من قمة البرازيل ضد بلجيكا بنصف النهائى

خطف المنتخب الفرنسى بطاقة التأهل الأولى للدور نصف النهائى من النسخة الحالية لبطولة كأس العالمالمقامة حالياً فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الحالى، بعد فوزه على نظيره الأوروجويانى بنتيجة 0/2 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب " نيجنى نوفجورود"، فى افتتاح منافسات ربع نهائى المونديال.

الأهلى يفاوض عمر جابر بعد قرار عودته لمصر

فتحت بعض أندية الدورى المصرى خط مفاوضات مع عمر جابر لاعب بازل السويسرى والمعار لصفوف نادى لوس أنجلوس الأمريكى، للانضمام إلى صفوفها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على رأسها الأهلى.

فيديو جراف.. البرازيل فى اختبار صعب أمام بلجيكا بكأس العالم

يخوض منتخب البرازيل، اختباراً صعباً فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، أمام بلجيكا بملعب "كازان أرينا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

وكالة الأنباء السورية: رفع العلم السورى على معبر نصيب مع الأردن بدرعا

أعلنت وكالة الأنباء السورية منذ قليل سيطرة الجيش السورى على معبر نصيب مع الأردن، ورفع العلم السورى على المعبر.

المخابرات الهولندية: طرد موظفين إيرانيين اثنين بالسفارة الإيرانية فى هولندا

قالت جهاز المخابرات الهولندية اليوم الجمعة، إن هولندا طردت اثنين من موظفى السفارة الإيرانية.

مصدر: خطأ فى الإجراءات يمنع الزمالك من قيد مصطفى فتحى وكهربا بالقائمة الأولية

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مصطفى فتحى ومحمود كهربا لاعبا الزمالك، ليسا على ذمة القلعة البيضاء، نتيجة خطأ فى الإجراءات.

فيديو.. حارس فرنسا يبتلع حشرة أمام أوروجواى

ابتلع هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا حشرة فى الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواى فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.

مشارى راشد: خيانة الإخوان ووقوفهم مع الظلم عام 1990 جريمة لا تغتفر

قال الداعية مشارى راشى العفاسى، إن جماعة الإخوان ارتكبت جريمة لا تغتفر عندما وقفوا مع الظلم وقاموا بتكفير حكام الكويت لأنهم لا يحكمون بالشريعة، مستعينا بمقطع قديم صوتى للداعية سلمان العودة، عضو ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى، المطلوب على قوائم الإرهاب.

تعرف على أهمية مشروع الربط الكهربائى مع أوروبا وأفريقيا × 9 معلومات

تسعى الحكومة المصرية إلى أن تتحول مصر إلى نقطة هامة لنقل الطاقة لأوروبا وأفريقيا فى إطار إستراتجية قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة لتحقيق ذلك، و ترصد اليوم السابع لقرائها كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط الكهربائى وأهميته الاقتصادية على مصر

توقيع عقود إنشاء وتطوير منطقتين صناعيتين بالعاشر من رمضان على مساحة 4 ملايين متر

وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقود انشاء وتطوير منطقتين صناعيتين جديدتين بمدينة العاشر من رمضان مع شركة SDM للتطوير والإدارة وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية على مساحة إجمالية 4 ملايين م2 بواقع 2 مليون م2 لكل منطقة، وقد وقع العقد من جانب شركة أس دى ام المهندس أحمد صادق السويدى رئيس مجلس الإدارة , كما وقع المهندس محمد عبد الغنى القماح عن شركة بيراميدز , بحضور المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية.

فيديو.. مبانى أسكتلندا تذوب فى درجة حرارة 32 لأول مرة منذ 23 عاما

شهدت أسكتلندا، لأول مرة خلال الــ23 عاما الماضية، وصول درجات حرارة إلى معدلات قياسية، إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسى كأكثر يوم حار شهدته أسكتلندا خلال الأعوام الماضية.

تعاون بين وزارتى الاستثمار والاتصالات للتطوير التكنولوجى بجميع الخدمات للمستثمرين

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارتها للقرية الذكية لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتفاق على خطط العمل، والمشروعات المشتركة للتطوير التكنولوجى للخدمات المقدمة للمستثمرين فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار.

قائد سورى: الاحتلال الإسرائيلى يوجه ضربة جوية لقرية بالقنيطرة دون إصابات

قال قائد فى التحالف الإقليمى الداعم لدمشق إن ضربة جوية إسرائيلية أصابت اليوم الجمعة، قرية سورية متاخمة لهضبة الجولان قال الجيش الإسرائيلى إنه قصف موقعا للجيش السورى فيها.

صور.. اهتمام إعلامى كبير بمؤتمر وزير الآثار فى معرض الآثار المصرية بموناكو

شهد المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الآثار خالد العنانى صباح اليوم على هامش تفقده التجهيزات النهائية قبل افتتاح معرض الآثار المصرية بموناكو حضورا إعلاميا كبيرا واهتماما واسعا من وسائل الإعلام العالمية.

أمن الإسكندرية: سكان العقار المنهار بالجمرك يرفضون إخلاءه

شهدت منطقة الجمرك بالإسكندرية انهيار سقف لعقار قديم ما نتج عنه وفاة سيدة قاطنة بالدور الأول، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من العقار رقم 2 شارع قبو الملاح دائرة القسم.

رونالدو يستعد لمغامرة جديدة فى الدورى الإيطالى بعد التوهج فى إنجلترا وإسبانيا.. قوة الكالتشيو والصلابة الدفاعية تهدد أحلام الدون فى التألق.. وشخصية اليوفى تسهل مهمة النجم البرتغالى فى تجربة نهاية المشوار

يستعد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال لخوض تجربة احترافية جديدة بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من ريال مدريد الإسبانى فى صفقة من المنتظر أن تكلف خزائن النادى نحو 100 مليون يورو.

حدث مصرى فريد فى قلب موناكو .. مديرة منتدى"جريمالدى فورم" لـ"اليوم السابع": نتوقع جذب 75 ألف زائر على الأقل.. وتنظيم معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة"يحقق مكاسب مشتركة لمصر وموناكو.. وتكلفة التنظيم 2.7 مليون يورو

تشهد إمارة موناكو حدثا مهما مع افتتاح الأمير ألبرت الثانى معرض الآثار المصرية الذى ينظمه "جريمالدى فورم" تحت عنوان "الكنوز الذهبية للفراعنة"، والذى يستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل.