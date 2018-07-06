موجز أخبار الـ1.. ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها التقارير التى أشارت إلى أن ليفربول منح محمد صلاح تذكرة الرحيل ولكن بشرط، إلى جانب إعلان الأرصاد أن غدا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

قال وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس إن مصر وقبرص تشتركان فى نفس الجغرافيا ولديهما رؤية مشتركة لشرق المتوسط، مشيرا إلى دور مصر وجهودها البناءة لحل النزاعات والتصدى للتحديات فى المنطقة.

أعلنت إذاعة الفاتيكان اليوم، وفاة الكاردينال توران رئيس المجلس الحبرى للحوار الديني، عن عمر 75 عامًا.

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى، التقى خلال زيارته الحالية للعاصمة النمساوية فيينا، "فولفجانج سوبتكا" رئيس البرلمان النمساوى والمجلس الوطنى النمساوى، صباح اليوم الجمعة.

قال الموقع الرسمى لمركز معرض جريمالدى بموناكو، الذى يستضيف افتتاح معرض الكنوز الذهبية الفرعونية بموناكو، إن المعرض سوف يجمع العديد من الآثار المصرية العظيمة، والتى تعرض أكثر من 150 قطعة تم جلبها من المتحف المتحف المصرى بالقاهرة، ويقدم سلسلة من العناصر المرموقة، التى تم اكتشافها فى المقابر الملكية والخاصة بالملوك لمصر الفرعونية.

قال شهود قرب معبر نصيب على حدود الأردن مع سوريا إنهم رأوا مدرعات ودبابة ترفع العلم الروسى متجهة صوب المعبر اليوم الجمعة.

نشر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر، صورا من لقاء وزير الخارجية سامح شكرى مع فولفجانج سوبوتكار رئيس البرلمان النمساوى.

كشفت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية أن محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، قد ينتقل لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 200 مليون جنيه إسترلينى.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور وزيري الري، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ومسئولي عدد من الجهات ذات الصلة.

عقد وزير الآثار مؤتمرا صحفيا، منذ قليل، مع مدير جريمالدى فورم بمشاركة الوفد المصرى وحضور وزيرة السياحة على هامش تفقد معرض الآثار المصرية فى موناكو قبل افتتاحه مساء اليوم بحضور الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 96 وحدة سكنية (4 عمارات، أرقام 5 – 6 – 11 – 14)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحى المتميز، بمدينة المنيا الجديدة، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لتطبيق النظام الجديد للتعليم المزمع تنفيذه سبتمبر المقبل، وتسعى الوزارة إلى توفير الإتاحة والكثافات اللازمة للأطفال لتهيئة الجو والبيئة المناسبة للأطفال والمنظومة الجديدة حتى تحقق النجاح والهدف منها.

صرح الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد بشأن إقتران النجوم ، فإن أحد أهم هذه الإقترانات هذا العام ستحدث يوم الإثنين المقبل ، وستكون وقوف كوكب الزهرة ثانى كواكب المجموعة الشمسية قربا للشمس ، بجانب نجم المليك (قلب الأسد)، ألمع نجوم كوكبة الأسد، على مسافة أقل من درجة واحدة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا عن الجهود التى قامت بها الوزارة، من خلال قطاعاتها المختلفة، فى إزالة نحو 239 حالة تعدى، حيث بلغ عدد الإزالات التى قام بها قطاع حماية النيل نحو 50 حالة إزالة، إضافة إلى قيام هيئة الصرف بإزالة نحو 114 حالة إزالة، وتنفيذ قطاع الرى نحو 75 إزالة، وذلك خلال الأسبوع الماضى.

تبدأ وزارة القوى العاملة بعد غد الأحد، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة الخامسة من الراغبين فى التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

رحب البرازيلى لويس فيليب سكولارى المدير الفنى السابق لمنتخب البرتغال والبرازيل، بتخفيض راتبه إلى 2.5 مليون دولار بدلا من 3 ملايين دولار لتدريب الفراعنة خلفا لهيكتور كوبر، فيما يتمسك اتحاد الكرة بمبلغ 2 مليون دولار كحد أقصى للمدرب البرازيلى ورفض تحمل هذا المبلغ للمدرب البرازيلى.

يخوض منتخب البرازيل أصعب اختبار فى كأس العالم عندما يلتقى مع بلجيكا فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "كازان أرينا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى بمونديال روسيا.

"لا تتمكن الدول من رسم مستقبلها أن لم تكن تعلم عن حاضرها وماضيها شىء"، من هنا تأتى أهمية قواعد البيانات لدى الحكومات لأن الدول التى لا تمتلك قواعد بيانات سليمة لا تتخذ قررارات سليمة.

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسفير إيهاب بدوى سفير مصر فى فرنسا والوفد المصرى بحضور وزيرة الآثار، تجهيزات ما قبل افتتاح معرض "الكنوز الذهبية للفراعنة" الذى يقام فى موناكو، ويتم افتتاحه فى تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بمشاركة الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى إطار خطة الوزارة للترويج والتسويق وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.

تواصل كنترولات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة منتصف الشهر الجارى.