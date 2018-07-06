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مقتل رجل على يد مجهولين بتعاونيات الزهور ببورسعيد

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:31 ص
مقتل رجل على يد مجهولين بتعاونيات الزهور ببورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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شهدت منطقة تعاونيات الزهور بمحافظة بورسعيد، قيام مجهولين بطعن شاب منذ قليل، و تركوه غارقا فى دمائه مما أدى إلى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
وتلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطار يفيد قيام مجهولين بطعن شخص يدعى "صالح " يناهز الأربعين من عمره، بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجده بمنطقة تعاونيات الزهور، وتركوه غارقاً فى الدماء ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور المركزى متأثرا بطعنة غائرة بالصدر من الناحية اليسرى، أودت بحياته فى الحال .
 
وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، و أودعت الجثة بمشرحة المستشفى، وحرر المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 
 
 
 

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