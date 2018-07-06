معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

كتب: أحمد علوى

قال الموقع الرسمى لمركز معرض جريمالدى بموناكو، الذى يستضيف افتتاح معرض الكنوز الذهبية الفرعونية بموناكو، إن المعرض سوف يجمع العديد من الآثار المصرية العظيمة، والتى تعرض أكثر من 150 قطعة تم جلبها من المتحف المتحف المصرى بالقاهرة، ويقدم سلسلة من العناصر المرموقة، التى تم اكتشافها فى المقابر الملكية والخاصة بالملوك لمصر الفرعونية.

وفى كلمة لها قالت، كريستيان زيجلر، المدير الفخرى لقسم الآثار المصرية لمتحف اللوفر، مدير نشر البعثة الأثرية لمتحف اللوفر بسقارة (مصر) ورئيس مركز الآثار "ممفيت" والتى تعد أحد مسئولى ومنسقة المعرض: من المعروضات التى سوف يتم طرحها بمعرض الكنوز الذهبية الفرعونية بموناكو، هى (الجواهر، المزهريات، الأساور، المعلقات ، أحزمة الصائغ ، المرايا المطلية بالذهب ، القلائد ، التوابيت ، الأقنعة الجنائزية والأثاث المطلى بالذهب، وكراسى الألهة )، لافتة إلى أن تنسيق المعروضات سيكون ممتع للغاية، فهو منظم بشكل كبير، وطرق العرض واضحة، ومتطورة وجذابة.

فى ذات السياق، قال مقطع فيديو نشره موقع منتدى جريمالدى بموناكو، ان أرض مصر تحتوى على أطنان الأسرار، لافتا إلى أن بعض الآثار المصرية سوف تكون موضوع المعرض الذى يسلط الضوء على مصر القديمة وكنوز ملوكها.

وأضاف التقرير، أن المعرض سيقدم تاريخ عريق يبلغ عمره أكثر من 2500 عام، وسوف تكون المعروضات المصرية بجانب معروضات أخرى من كافة المؤسسات الاوروبية والحضارات المختلفة.

ومن جانبها، قالت صباح عبد الرازق المدير العام للمتحف المصرى فى التقرير ذاته ، أن هذا المعرض له أهمية كبيرة للغاية للمتحف ومصر بأكملها، والذى بدوره سوف يزج بالكثير من الزوار إلى المتحف ،وأشارت إلى المعرض( انه فرصه لنا).