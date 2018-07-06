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الجمعة، 06 يوليه 2018 07:57 م
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مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء حادث سير فى نيبال

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:55 م
مصرع 18 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء حادث سير فى نيبال حادث سير - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت السلطات النيبالية، اليوم الجمعة، أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 14 آخرون إثر سقوط شاحنة تقل عمال بناء من على أحد الطرق الجبلية فى البلاد.


ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن مكتب إدارة مقاطعة "موستانج" قوله إن الشاحنة سقطت من على ارتفاع نحو 50 مترا حيث كان العمال متوجهين إلى أحد مواقع البناء، مشيرا إلى أن عددا من المروحيات قامت بنقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الحادث.
وأضافت الشبكة أن الشرطة النيبالية فتحت تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 


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