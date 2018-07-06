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مصدر أمنى: إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على طالب بكومباوند فى الشيخ زايد

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:00 ص
مصدر أمنى: إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على طالب بكومباوند فى الشيخ زايد أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، إنه تم إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على طالب وإصابته بجرح قطعى باليد، بسبب معاتبته لهم على معاكستهم لخطيبته، بعد التصالح بينهم، حيث تم إخلاء سبيلهم من سراي النيابة.

وأضاف المصدر أن المتهمين البالغ عددهم 6 أشخاص تشاجروا مع الطالب، عقب انتهائه من لعب مباراة لكرة القدم، بالملعب الخاص بالكومباوند السكنى.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل تجمع سكنى شهير بالشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص، وبين طالب وخطيبته بسبب معاكسة الأشخاص الستة لخطيبة الطالب عقب انتهائه من لعب مباراة لكرة القدم.

ونفى مصدر أمنى تعرض خطيبة الطالب لمحاولة اختطافها واغتصابها على يد المتهمين، حيث أكد الأمر مجرد مشاجرة بسبب معاكسة المتهمين للفتاة، عقب انتهاء خطيبها من لعب مباراة لكرة القدم، بالملعب الخاص بالكومباوند السكنى، وأثناء معاتبته لهم، اعتدوا عليه بالضرب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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