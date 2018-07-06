مستشار النسما لوزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر خلال رئاستنا للاتحاد الأوروبى

استقبل المستشار النمساوى سيبستيان كورتز بعد ظهر اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكرى فى إطار الجولة الأوروبية الحالية التى يقوم بها والتى شملت ألمانيا والنمسا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر بالنمسا، معربا عن حرص مصر على تطويرها واستكشاف سبل وأوجه متعددة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

كما تقدم وزير الخارجية بالتهنئة للمستشار النمساوى بمناسبة تولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبى بدءا من يوليو 2018 وحتى نهاية العام، حيث اعرب المستشار النمساوى عن تطلعه لتعزيز التنسيق مع مصر خلال فترة الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبى، سواء على المستوى الثنائى وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التى تهم مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب استحوذتا على جانب من لقاء وزير الخارجية بالمستشار النمساوى، حيث أكد شكرى اهتمام الدولة المصرية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهو ما أسفر عن عدم خروج أى قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وتأكيد أن التعاون المصرى الأوروبى يمثل مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ونتائجه الإيجابية اتصالا بزيادة معدل النمو إلى 5.4% وارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار وانخفاض معدل البطالة إلى نحو 10.5%، وتغيير قانون الاستثمار بما يسمح بخلق مناخ استثمارى جديد يتيح الفرصة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع دعوة الجانب النمساوى لتشجيع كبار رجال الأعمال وكبريات الشركات لديه على الاستثمار فى مصر بالمشروعات القومية الكبرى بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المتبادلة.

من جانبه، أثنى المستشار النمساوى على العلاقات المصرية النمساوية وأهمية تعزيزها مستقبلا، كما طلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرا لجهوده الدؤوبة فى الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق طفرة تنموية ومعيشية بها، بالإضافة إلى رؤيته العقلانية.