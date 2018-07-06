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الجمعة، 06 يوليه 2018 07:56 م
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مسؤول دولى يحذر من العواقب الوخيمة الناجمة عن الجفاف فى أفغانستان

الجمعة، 06 يوليه 2018 07:22 م
مسؤول دولى يحذر من العواقب الوخيمة الناجمة عن الجفاف فى أفغانستان الرئيس الأفغانى محمد أشرف
كابل (أ ش أ)
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حذر توبى لانزر، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فى أفغانستان، من أن البلاد ستواجه عواقب وخيمة ناجمة عن الجفاف ما لم يتخذ المجتمع الدولى إجراءات خلال الستة أشهر القادمة للتغلب على هذه المشكلة التى وصفها بـ"غير المسبوقة".

وكشف لانزر - فى تصريحات أذاعتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أنه ناشد المجتمع الدولى توفير 715 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية التى يفتقر إليها نحو مليونى مواطن أفغانى فى 22 محافظة أفغانية خاصة الواقعة فى شمال البلاد وغربها، كما أعرب عن مخاوفه من جراء عدم اتخاذ إجراءات منسقة فى الوقت الحالى لدعم حكومة أفغانستان، موضحا أن الوضع سيكون أكثر سوء فى غضون ستة أشهر فقط.

ولفتت القناة الأفغانية إلى أن الأمم المتحدة قد طالبت المجتمع الدولى بتوفير 715 مليون دولار لمعالجة المشكلات الناجمة عن الجفاف، موضحة أن حكومة أفغانستان ستستثمر نحو 600 مليون دولار من المبلغ المشار إليه لدعم المزارعين و مربيى الماشية فى البلاد، بينما ستنفق الأمم المتحدة 115 مليون دولار - المبلغ المتبقى - لتوفير المواد الغذائية للمواطنين المحتاجين.

 


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