مذكرة توقيف ألمانية بحق تونسى يشتبه بتواطئه فى الهجوم على سوق الميلاد

برلين (أ ف ب)

أصدرت برلين مذكرة توقيف بحق رجل تونسى، يشتبه بتواطئه فى الاعتداء الذى استهدف سوقا ميلادية فى برلين فى 2016، وأسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة كان يقودها تونسى آخر قتل لاحقا، كما ذكرت وسائل اعلام محلية الخميس.

ويشتبه الادعاء العام فى أن التونسى ماهر د. (32 عاما) ينتمى الى تنظيم داعش وانه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم انيس العامرى وانه هو الذى حضه على شن الاعتداء، بحسب ما ما ذكرت صحيفة "سودوتشى تسايتونغ اليومية ومحطتا "ان دى ار" و"دبليو دى ار" التلفزيونيتان.

وأوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حاليا فى ليبيا حيث انضم لتنظيم داعش فى العام 2015، بحسب القضاء الالمانى الذى يبحث عنه ليوجه اليه اتهامات تتعلق "بعضوية جماعة ارهابية والتواطؤ فئ القتل".

ورفضت المتحدثة باسم النيابة العامة التعليق على هذه التقارير، وكان انيس العامرى (23 عاما) اقتحم بشاحنته سوقا ميلادية فى برلين فى 19 ديسمبر 2016 ودهس جمعا من المارة مما اسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 46 اخرين فى اعتداء تبناه تنظيم داعش.